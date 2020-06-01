«Плывем в светлое будущее». Сергей Пенкин рассказал о потопе в загородном доме

Знаменитый певец, уроженец Пензы Сергей Пенкин рассказал в Сети о потопе в своем загородном доме.

«Шок-контент. Впечатлительным не смотреть. Вы хотели продолжения экскурсии по моему дому – вот и оно! Незапланированное!» - написал певец в своем Instagram-аккаунте.

Он поделился с подписчиками видеороликом, на котором можно увидеть масштабы потопа, который произошел в его доме. На кадрах видно, что вода в здании достигает уровня щиколоток.

«Теперь мой домашний концертный зал напоминает Титаник!» - отметил Сергей Пенкин.

Он сообщил что аппаратура, которая там находилась, испорчена, как и напольное покрытие.

«Плывем» в светлое будущее», - сыронизировал артист.

Он сообщил подписчикам, что от его лица мошенники собирают деньги на ремонт дома и попросил не верить данной информации и не пересылать деньги.

На вопрос пользователей о причине потопа артист ответил: «Дренажи переполнились. Ливни в Подмосковье».