«Плывем в светлое будущее». Сергей Пенкин рассказал о потопе в загородном доме

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Знаменитый певец, уроженец Пензы Сергей Пенкин рассказал в Сети о потопе в своем загородном доме.
«Шок-контент. Впечатлительным не смотреть. Вы хотели продолжения экскурсии по моему дому – вот и оно! Незапланированное!» - написал певец в своем Instagram-аккаунте.
Он поделился с подписчиками видеороликом, на котором можно увидеть масштабы потопа, который произошел в его доме. На кадрах видно, что вода в здании достигает уровня щиколоток.
«Теперь мой домашний концертный зал напоминает Титаник!» - отметил Сергей Пенкин.
Он сообщил что аппаратура, которая там находилась, испорчена, как и напольное покрытие.
«Плывем» в светлое будущее», - сыронизировал артист.
Он сообщил подписчикам, что от его лица мошенники собирают деньги на ремонт дома и попросил не верить данной информации и не пересылать деньги.
На вопрос пользователей о причине потопа артист ответил: «Дренажи переполнились. Ливни в Подмосковье».