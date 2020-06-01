Пензенцам напомнили, что необходимо взять с собой при госпитализации

В Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко создали памятку для пациентов, в которой содержится информация о том, что необходимо взять с собой в медучреждение при госпитализации.

И первое, что жителям рекомендуют не забыть – документы. Среди них должны быть паспорт, СНИЛС и страховой полис. Специалисты советуют захватить с собой минимальную сумму денег или банковскую карту. А вот украшения, напротив, необходимо снять и оставить дома.

При госпитализации разрешено взять с собой мобильный телефон. Также из вещей - тапочки, белье, воду, средства личной гигиены и зарядник для смартфона.

«Желаем вам быть здоровыми и соблюдать режим самоизоляции, чтобы все скорее могли вернуться к прежней жизни, выиграв войну с инфекцией», - обратились к гражданам представители медучреждения в Intagram-аккаунте.