В селе Грабово пешеход угодил под колеса автомобиля

В пензенском сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии, которая произошла 5 июня.

«За Грабовским психоневрологическим домом-интернатом сбили пешехода. Время - 16:23», - рассказал очевидец.

На кадрах видно, что пострадавший лежит на спине. На дороге стоят несколько машин, но какая из них стала участником дорожно-транспортного происшествия – неизвестно.

Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость. На дороге нельзя делать резких маневров, иначе это может привести к трагедии.