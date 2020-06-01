В селе Грабово пешеход угодил под колеса автомобиля

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В пензенском сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии, которая произошла 5 июня.
«За Грабовским психоневрологическим домом-интернатом сбили пешехода. Время - 16:23», - рассказал очевидец.
На кадрах видно, что пострадавший лежит на спине. На дороге стоят несколько машин, но какая из них стала участником дорожно-транспортного происшествия – неизвестно.
Официальной информации об аварии нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость. На дороге нельзя делать резких маневров, иначе это может привести к трагедии.