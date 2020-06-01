В Пензе отправили за решетку извращенца

В Пензе осудили 57-летнего местного жителя за несколько преступлений, в том числе – за покушение на действия сексуального характера.

По данным следствия, ночью 23 ноября возле дома на проспекте Победы мужчина напал на прохожую. Он снял с нее золото стоимостью 53 тысячи рублей. Затем, применяя насилие, попытался совершить действия сексуального характера. Однако женщина активно сопротивлялась и смогла убежать.

Ночью 14 декабря около одного из домов по улице Ульяновской негодяй напал на девушку и, применяя насилие, совершил в отношении нее действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пензенца задержали и поместили под стражу. Оказалось, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и уклонялся от административного надзора.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима, где он проведет шесть лет.