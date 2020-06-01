В Пензе отправили за решетку извращенца

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По данным следствия, ночью 23 ноября возле дома на проспекте Победы мужчина напал на прохожую. Он снял с нее золото стоимостью 53 тысячи рублей. Затем, применяя насилие, попытался совершить действия сексуального характера. Однако женщина активно сопротивлялась и смогла убежать.
Ночью 14 декабря около одного из домов по улице Ульяновской негодяй напал на девушку и, применяя насилие, совершил в отношении нее действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Пензенца задержали и поместили под стражу. Оказалось, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и уклонялся от административного надзора.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима, где он проведет шесть лет.