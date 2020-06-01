В Пензенской области обиженный муж выложил в Сеть откровенные фото жены

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 68 р
€ 77 р
В Пензенской области мужчина попал на скамью подсудимых за распространение интимных фотографий своей жены.
Установлено, что в марте между супругами вспыхнул конфликт. На почве ревности обиженный мужчина тайно несколько дней выкладывал в соцсеть интимные фотографии своей жены.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, свою вину ревнивец признал и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Суд удовлетворил его просьбу и оштрафовал нерадивого супруга на 15 тыс. рублей.
Решение пока что не вступило в законную силу.