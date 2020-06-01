В Пензе на «зебре» сбили подростка - ГИБДД

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 68 р
€ 77 р
В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, которая случилась на ул. Калинина.
По данным ведомства, 4 июня около 17:55 водитель внедорожника Mitsubishi Outlander сбил подростка на пешеходном переходе. В результате инцидента пострадавшего госпитализировали с травмами.
По факту аварии проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не стоит совершать резких и опасных маневров, ведь это может стоить чьей-то жизни.