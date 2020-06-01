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05.06.2020г.
В пензенских МФЦ началась выдача открепительных удостоверений для голосования по поправкам в Конституцию

В пензенских МФЦ началась выдача открепительных удостоверений для голосования по поправкам в Конституцию

Пт, 05.06.20 19:35
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В Пензенской области с 5 июня можно оформить открепительные удостоверения для голосования за поправки в Конституцию. Это можно сделать в многофункциональных центрах. Напомним, голосование начнется 25 июня. Финальным днем станет 1 июля. Растянуть процедуру на неделю решили для того, чтобы в нем могли принять участие все желающие в удобное для них время. Кроме этого, подобный формат позволит избежать массового скопления людей на избирательных участках.

Для участников голосования за поправки в Основной закон государства продолжают создавать комфортные условия. С 5 июня все желающие, кто хочет отдать свой голос, например, на избирательном участке в районе или же в другом городе, могут обратиться за открепительными талонами в многофункциональные центры.

«Независимо от места регистрации по месту нахождения или месту пребывания. Услуга очень быстрая и легкая. Гражданин может сам написать заявление по форме, которую утвердил ВЦИК, либо это может сделать сотрудник МФЦ. В таком случае оно заполняется, затем заявителю выдается отрывной талон и справка о том, что он посетил многофункциональный центр и получил эту услугу», - рассказала директор МФЦ Пензенской области Надежда Козенко.

Получить открепительный талон можно, предъявив в учреждении паспорт. Если он отсутствует, необходимо предоставить временное удостоверение личности. Больше никаких документов. Избирателей просят заранее позаботиться об открепительных удостоверениях, в период с 5 по 21 июня.

«Потом обработка этих данных производится через Центральную избирательную комиссии, и не позднее 23 июня вся информация об участниках голосования, откуда они открепились и куда перешли, придет к нам. Среди них могут быть как жители нашего региона, так и других», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Специалисты МФЦ отмечают: предварительная запись на эту услугу не требуется. Кроме этого, с 9 июня ее отменят и на получение готовых результатов по иным услугам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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