В пензенских МФЦ началась выдача открепительных удостоверений для голосования по поправкам в Конституцию

В Пензенской области с 5 июня можно оформить открепительные удостоверения для голосования за поправки в Конституцию. Это можно сделать в многофункциональных центрах. Напомним, голосование начнется 25 июня. Финальным днем станет 1 июля. Растянуть процедуру на неделю решили для того, чтобы в нем могли принять участие все желающие в удобное для них время. Кроме этого, подобный формат позволит избежать массового скопления людей на избирательных участках.

Для участников голосования за поправки в Основной закон государства продолжают создавать комфортные условия. С 5 июня все желающие, кто хочет отдать свой голос, например, на избирательном участке в районе или же в другом городе, могут обратиться за открепительными талонами в многофункциональные центры.

«Независимо от места регистрации по месту нахождения или месту пребывания. Услуга очень быстрая и легкая. Гражданин может сам написать заявление по форме, которую утвердил ВЦИК, либо это может сделать сотрудник МФЦ. В таком случае оно заполняется, затем заявителю выдается отрывной талон и справка о том, что он посетил многофункциональный центр и получил эту услугу», - рассказала директор МФЦ Пензенской области Надежда Козенко.

Получить открепительный талон можно, предъявив в учреждении паспорт. Если он отсутствует, необходимо предоставить временное удостоверение личности. Больше никаких документов. Избирателей просят заранее позаботиться об открепительных удостоверениях, в период с 5 по 21 июня.

«Потом обработка этих данных производится через Центральную избирательную комиссии, и не позднее 23 июня вся информация об участниках голосования, откуда они открепились и куда перешли, придет к нам. Среди них могут быть как жители нашего региона, так и других», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Специалисты МФЦ отмечают: предварительная запись на эту услугу не требуется. Кроме этого, с 9 июня ее отменят и на получение готовых результатов по иным услугам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.