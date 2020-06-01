Брифинг с министром экономики Сергеем Капраловым

Министр отвечает на вопросы, связанные с мерами поддержки пензенских предпринимателей в период пандемии коронавируса, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Оставлять свои вопросы можно в группах ИА «Пенза-Пресс» в соцсетях, а также отправлять на почту penzapress@yandex.ru. Они будут приниматься вплоть до завершения брифинга.

*Обращаем внимание на то, что дата была перенесена: ранее предполагалось, что брифинг состоится 11 июня в 13 часов. Приносим извинения читателям в связи со сложившейся ситуацией.

Главный редактор информагентства Елена Юсупова: Каков индекс закрытия региональной экономики из-за коронавируса? Большие ли потери понес бюджет?

Сергей Капралов: Индекс закрытия региональной экономики отражает количество работников в организациях, которые до сих пор находится под ограничениями.

По состоянию на 17 июня текущего года индекс закрытости региональной экономики составляет 7,1% (по России 6,9%), то есть 7,1 % рабочих мест находится под теми или иными ограничениями.

В середине мая индекс закрытости составлял 32,2%.

В настоящее время под ограничениями остаются, в основном, сфера общественного питания, туризма, а также организации в области досуговой и развлекательной деятельности.

Безусловно, большая часть МСП испытывает трудности и это мы видим также по нашему бюджету. Если мы будем говорить о закрытости региональной экономики, то у нас продолжает быть недоступным туризм и другие предприятия, они будут открываться постепенно. Дальше в полной закрытости находиться невозможно.

Елена Юсупова: Сергей Викторович, в Пензенской области в рамках поручения президента РФ для поддержки бизнеса разработали и приняли законодательно ряд мер, которые направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса. На какие сферы делается особый упор?

Какие меры поддержки действуют в регионе? Какой объем финансирования предусмотрен?

Сергей Капралов: Комплексный план принят для реализации на региональном уровне дополнительных мер поддержки. Мероприятия плана направлены на стабилизацию экономики, в том числе, на поддержку малого и среднего предпринимательства – предоставление льгот по налогам, отсрочки и освобождения от арендных платежей, приостановление проверок, повышение доступности кредитных программ региональных институтов поддержки.

Планом также предусмотрены меры активной поддержки занятости, включающие оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, профессиональное обучение и организацию временной занятости граждан, ищущих работу, мониторинг возможности их трудоустройства.

Сумма поддержек составляет более 2,7 млрд руб. в том числе, есть пакет мер, направленных на поддержку занятости населения, что является одной из важнейших задач.

Узнать, относитесь ли вы к пострадавшей отрасли, можно на сайте налоговой службы по ИНН. Мы упростили налоги, например, где было 15%, там 5%.

Нужно отметить, что в проработке находится новый законопроект, где мы планируем продлить меры поддержки на 2021 год. Кроме того, нами была снижена стоимость патента на налогообложение в два раза.

Елена Юсупова: Несмотря на то, что в большинстве случаев арендодатели идут на встречу и готовы предоставлять отсрочки по аренде, ситуаций, когда арендодатели не хотят этого делать тоже немало. Что делается для поддержки предпринимателей, в этой части?

Сергей Капралов: Обязанность арендодателя предоставлять отсрочку уплаты арендной платы арендаторам из пострадавших отраслей установлена федеральным законодательством.

Также арендаторы вправе требовать уменьшить арендную плату в 2020 году, если не могли пользоваться имуществом из-за введения режима повышенной готовности. При этом, не имеет значения работает ли арендатор в наиболее пострадавших от пандемии отраслях или нет.

Порядок и размер снижения необходимо согласовать непосредственно с арендодателем. Для этого направьте ему предложение о снижении платы на период действия режима повышенной готовности. Если арендодатель откажет, вы вправе обратиться с соответствующим требованием в суд.

В целях стимулирования арендодателей к снижению стоимости аренды в нашей области установлена налоговая льгота собственникам имущества взамен на снижение ими арендной платы для арендаторов из наиболее пострадавших сфер.

Льгота предоставляется по налогу на имущество организаций, исчисляемому от среднегодовой стоимости, в виде снижения суммы налога к уплате на сумму снижения арендной платы.

Кроме того, с января 2020 года снижена ставка по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости объекта, с 2% до 1,6%. На 2021 года также установлена пониженная ставка в размере 1,8%.

В нашей области налог на имущество организаций от кадастра рассчитывается в отношении крупных торговых, офисных зданий и помещений площадью более 1000 кв.м.

В ряде муниципальных образований предусмотрены льготы по земельному налогу собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы либо снизившим размер платы для арендаторов из пострадавших сфер. Льгота предусматривает снижение суммы земельного налога на сумму снижения арендной платы.

В регионе предусмотрены отсрочка и освобождение от уплаты арендных платежей по объектам, находящимся в областной и муниципальной собственности.

Елена Юсупова: На федеральном уровне утверждена новая кредитная программа, направленная на поддержку занятости. Процентная ставка составляет 2%. Каковы основные условия, данного кредитного продукта и популярен ли он у пензенских предпринимателей?

Сергей Капралов: Кредит по льготной ставке 2% можно направить для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность (выплата зарплаты и погашение ранее взятых льготных кредитов). Договор можно заключить с 1 июня по 1 ноября на срок не более 1 года.

Если сохранить 90% персонала, деньги возвращать не надо. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Если заемщик - малое или микропредприятие, то при выдаче кредита будет учитываться основной и дополнительный ОКВЭДы. У средних и крупных компаний – только основной. Код должен быть внесен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Основными условиями являются:

- компания должна быть из перечня пострадавших отраслей, либо из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности, социально ориентированные НКО, ИП (только с работниками);

- в отношении заемщика не должна быть введена процедура банкротства, а деятельность компании не должна быть приостановлена;

- ИП не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

По состоянию на 3 июня в кредитные учреждения поступило 550 обращений, одобрено – 160, выдано 96 кредитов.

Отмечу, что это очень интересная и самая востребованная мера поддержки, это льготное кредитование под 2%. На нее могут претендовать как МСП, так и крупные предприниматели, которые признаны пострадавшими отраслями во время пандемии. Очень большое количество бизнесменов может получить этот кредит. Кредитной программой можно воспользоваться с 1 июня до ноября. Средства можно потратить не только на зарплату, но и на погашение других кредитов. Например, беспроцентный кредит. Программа под 2% выгоднее. Советую участвовать именно в этой программе.

Елена Юсупова: Многие интересуются как можно получить статус «самозанятого» и какие меры поддержки для них предусмотрены? На какие условия могут рассчитывать в условиях пандемии?

Сергей Капралов: Получить статус «самозанятого» в Пензенской области можно с 1 июля текущего года без визита в налоговую инспекцию. Для регистрации необходимо подать заявление, приложить к нему фотографию и копию паспорта. При этом все документы отправляются в налоговую службу через мобильное приложение «Мой налог».

В 2020 году самозанятым гражданам будет предоставлен «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году проводить налоговые платежи.

На физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, будут предусмотрены меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующие изменения в федеральное законодательство проходят стадию согласования.

По данным УФНС по Пензенской области в регионе на учете стоит 3 080 самозанятых, которые осуществляют деятельность в регионах-участниках эксперимента.

Сейчас мы все ближе к тому дню, когда в регионе начнет действовать налог на профдоход и самозанятых (1 июля), что позволит вывести из тени людей, которые, например, занимаются репетиторством, изготовлением выпечки и прочим. Ненужно для этого никуда ходить, стоит только скачать приложение на телефон «Мой налог» или пройти регистрацию на сайте госуслуг. Все просто и вы сразу оказываетесь легальным.

Елена Юсупова: В регионе работает Штаб по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях новой короновирусной инфекции. Какова его главная задача и какие вопросы на нем рассматриваются?

Сергей Капралов: Главной задачей Штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, утвержденного губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, является стабилизация экономической ситуации в регионе. В его состав входят члены правительства области, руководители федеральных органов власти, главы муниципальных образований региона, представители банковской сферы, общественных организаций, региональных ассоциаций и институтов развития региона.

С момента формирования проведено двадцать заседаний. Основные вопросы, рассматриваемые на заседании:

- Постоянный мониторинг и доведение существующих федеральных и региональных мер поддержки до предпринимателей. По результатам решения данного вопроса более 90% субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались субсидией 12130 рублей для выплаты заработной платы. Проходит постоянный мониторинг обращений в банки, ООО МСП «Опора России», АО «Поручитель». Каждый субъект бизнеса, у которого возникает проблемная ситуация, отрабатывается в индивидуальном порядке.

- Предоставление поддержки предприятиям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, но пострадавшие в период распространения COVID-19. Благодаря оперативному взаимодействию с ведущими банками региона данные предприятия смогли воспользоваться существующими специальными кредитными продуктами.

- Анализ ситуации на рынке труда и мониторинг количества обратившихся граждан в центр занятости для оперативного формирования банка вакансий в регионе.

Елена Юсупова: Где можно найти полный список мер поддержки и получить полную информацию о них?

Сергей Капралов: На сайте министерства экономики создан специальный раздел, посвященный антикризисным мерам поддержки в регионе. Также можно актуальную информацию можно найти на портале поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области - mbpenza.ru.

Кроме того, работает «горячая линия» регионального Фонда поддержки предпринимательства 8-800-555-19-58.

По вопросам финансовой поддержки в части выдачи микрозаймов и поручительств можно обратиться напрямую в компанию АО «Поручитель» по телефону 8 (8412) 99-14-53.

Всю полную информацию о пострадавших отраслях и мерах поддержки также есть на сайте налоговой службы. Также вся информация есть в районных администрациях. Мы с многими из них работаем в тесном контакте и быстро реагируем на все вопросы.

Заявления на получение субсидий также можно получить в МФЦ.