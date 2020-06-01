Пензенцев приглашают поучаствовать в донорской акции

В преддверии Всемирного дня донора с 8 по 11 июня жителям Пензенской области предложили присоединиться к акции (18+).

По данным пресс-службы регионального минздрава, сдать кровь можно в областном клиническом центре крови на ул. Клары Цеткин, 41А, с 8 до 13 часов.

В рамках акции в числе первых сдали кровь участники организации «Российские студенческие отряды».

«Традиционно накануне Всемирного дня донора мы благодарим каждого за спасение жизни людей, а также призываем тех, кто еще не сдавал кровь, стать донорами», - отметила главврач медучреждения Татьяна Крылова.

Всероссийская донорская акция проходит в рамках проекта «Мы вместе!».

Ранее стало известно, что на донацию в центр можно записаться заранее.