Школьников предупредили о мошеннических сайтах с «ответами» на ЕГЭ

В интернете с приближением Единого государственного экзамена стало появляться все больше сайтов-мошенников. В этом разбирались специалисты Роскачества, сообщает телеканал «360».

Чем ближе подходят дни сдачи экзаменов, тем больше в Сети появляется сайтов с «ответами». Специалисты Роскачества предупреждают, что подобные предложения стоит обходить стороной. Проверки показали, что только мошенники предлагают купить материалы ЕГЭ.

«Вариант с социальными сетями является самым популярным мошенничеством. До сих пор практикуется и создание отдельных сайтов с платным доступом к «ответам» для наивных выпускников, которые выманивают деньги у школьников», — сообщили в Роскачестве.Для большей убедительности продавцы якобы настоящих ответов прикладывают фотографии материалов и липовые отзывы других школьников. Но после получения денег мошенники блокируют покупателя, а затем удаляют свой аккаунт.

«Как заявляет Рособрнадзор, сотрудники ведомства каждый год мониторят сайты, предлагающие задания по подготовке к ЕГЭ, и еще ни разу не обнаружили подлинные утечки. Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете», — подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, специалисты рекомендуют не искать ответы на экзамены в Сети, а готовиться к ним самостоятельно.