Пензенцам рассказали об особенностях поступления в колледжи и техникумы

Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко на радио «Комсомольская правда».

Так, выпускники могут отправить документы для поступления в электронной форме и предоставить оригиналы до конца года, а информацию о зачислении они узнают с 26 августа по 1 сентября.

«Абитуриент может подать свои документы по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, в простой и удобной форме выслать сканы своих документов, в том числе медицинских справок. Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронном формате, а оригиналы донести до конца года», – отметил Дмитрий Глушко.

По его словам, сроки подачи документов продлили до 25 августа. Приоритет при поступлении будут иметь абитуриенты с более высоким средним баллом аттестата, а в случае непоступления на выбранную специальность выпускник может подать документы в другое обручреждение до 25 ноября.

Дмитрий Глушко пояснил, что испытания по многим специальностям могут проходить в дистанционном формате, а также очно с соблюдением санэпидусловий.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, для получения необходимой информации о приеме в колледжи и техникумы можно обратиться по телефону: +7-(977)-978-29-69. А информацию о поступлении в средне-профессиональные учреждения региона можно узнать по телефону: 8-8412-56-48-83. Звонить по будням с 9 до 18, с 13 до 14 – перерыв.