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09.06.2020г.
Пензенцам рассказали об особенностях поступления в колледжи и техникумы

Пензенцам рассказали об особенностях поступления в колледжи и техникумы

Пн, 08.06.20 15:38
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Абитуриентам Пензенской области сообщили новые условия поступления в колледжи и техникумы.

Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко на радио «Комсомольская правда».

Так, выпускники могут отправить документы для поступления в электронной форме и предоставить оригиналы до конца года, а информацию о зачислении они узнают с 26 августа по 1 сентября.

«Абитуриент может подать свои документы по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, в простой и удобной форме выслать сканы своих документов, в том числе медицинских справок. Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронном формате, а оригиналы донести до конца года», – отметил Дмитрий Глушко.

По его словам, сроки подачи документов продлили до 25 августа. Приоритет при поступлении будут иметь абитуриенты с более высоким средним баллом аттестата, а в случае непоступления на выбранную специальность выпускник может подать документы в другое обручреждение до 25 ноября.

Дмитрий Глушко пояснил, что испытания по многим специальностям могут проходить в дистанционном формате, а также очно с соблюдением санэпидусловий.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, для получения необходимой информации о приеме в колледжи и техникумы можно обратиться по телефону: +7-(977)-978-29-69. А информацию о поступлении в средне-профессиональные учреждения региона можно узнать по телефону: 8-8412-56-48-83. Звонить по будням с 9 до 18, с 13 до 14 – перерыв.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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