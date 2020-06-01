В Пензе для ветерана в честь дня рождения под окнами провели мини-концерт

За его плечами немало тяжелых боев, а к тому же 20 прыжков с парашютом. В Пензе Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Сергеевича Кралина поздравили с днем рождения. Ему исполнилось 94 года. Несмотря на праздник, о соблюдении социальной дистанции забывать нельзя, поэтому небольшой концерт провели прямо перед окнами его квартиры.

Во дворе дома №27б по улице Краснова было шумно. По всей округе разносятся русские народные песни, но этот мини-концерт, в первую очередь, был посвящен одному человеку - ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Сергеевичу Кралину. В 1943 году в 17-летнем возрасте его призвали в армию. Сначала он прошел курсы младших командиров, и лишь затем отправился на фронт. Первым местом его службы была Венгрия, затем Австрия и Чехословакия. Кстати, Анатолий Сергеевич служил в воздушно-десантных войсках. У него за плечами - 20 прыжков с парашютом.

«Тогда ни о чем не думали, мы не знали, что это за войска. Первый раз было страшно прыгать с парашютом, потом уже нет», - сказал он.

8 июня ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 94 года. Лично к торжествам он присоединиться не мог - ограничения, связанные с пандемией, никуда не делись, а в таком возрасте лучше не рисковать. Поэтому Анатолий Сергеевич принимал поздравления, стоя у окна. Благо мужчина живет на первом этаже и занял лучшее зрительское место.

«Он и как отец, и как человек великолепный. Труженик. Всю жизнь не сходил с доски почета. Таким очень мало, один из тысячи, возможно», - отметил ветерана Елена Глушенкова.

«Спасибо вам огромное за Великую Победу, за ваш многолетний созидательный труд на предприятии, где вы проработали 33 года и за достойное воспитание детей», - сказала глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова.

Кстати, ветерана поздравили не только песнями. Впрочем, цветы и подарки тоже пришлось передавать через окно с соблюдением всех мер предосторожности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.