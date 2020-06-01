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09.06.2020г.
В Пензе для ветерана в честь дня рождения под окнами провели мини-концерт

В Пензе для ветерана в честь дня рождения под окнами провели мини-концерт

Пн, 08.06.20 23:24
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За его плечами немало тяжелых боев, а к тому же 20 прыжков с парашютом. В Пензе Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Сергеевича Кралина поздравили с днем рождения. Ему исполнилось 94 года. Несмотря на праздник, о соблюдении социальной дистанции забывать нельзя, поэтому небольшой концерт провели прямо перед окнами его квартиры.

Во дворе дома №27б по улице Краснова было шумно. По всей округе разносятся русские народные песни, но этот мини-концерт, в первую очередь, был посвящен одному человеку - ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Сергеевичу Кралину. В 1943 году в 17-летнем возрасте его призвали в армию. Сначала он прошел курсы младших командиров, и лишь затем отправился на фронт. Первым местом его службы была Венгрия, затем Австрия и Чехословакия. Кстати, Анатолий Сергеевич служил в воздушно-десантных войсках. У него за плечами - 20 прыжков с парашютом.

«Тогда ни о чем не думали, мы не знали, что это за войска. Первый раз было страшно прыгать с парашютом, потом уже нет», - сказал он.

8 июня ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 94 года. Лично к торжествам он присоединиться не мог - ограничения, связанные с пандемией, никуда не делись, а в таком возрасте лучше не рисковать. Поэтому Анатолий Сергеевич принимал поздравления, стоя у окна. Благо мужчина живет на первом этаже и занял лучшее зрительское место.

«Он и как отец, и как человек великолепный. Труженик. Всю жизнь не сходил с доски почета. Таким очень мало, один из тысячи, возможно», - отметил ветерана Елена Глушенкова.

«Спасибо вам огромное за Великую Победу, за ваш многолетний созидательный труд на предприятии, где вы проработали 33 года и за достойное воспитание детей», - сказала глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова.

Кстати, ветерана поздравили не только песнями. Впрочем, цветы и подарки тоже пришлось передавать через окно с соблюдением всех мер предосторожности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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