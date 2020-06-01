Неизвестные грозились выложить в интернет интимные фото пензенца

Жителю Пензы дорого обошлись его доверчивость и откровенность. Заведя в соцсетях новых знакомых, он стал делиться с ними своими фотографиями интимного характера. Но вместо лайков однажды получил сообщение - платите, если не хотите, чтобы эти снимки были преданы огласке.

«31 марта от одного из пользователей социальной сети ему пришло сообщение с требованием перевода денег за нераспространение его фотографий другим пользователям и не размещение их в интернет-сообществах Пензы. Гражданин пытался договориться со злоумышленниками, дважды переводил требуемые суммы, но в итоге понял, что вымогатель не собирается выполнять свои обещания, после чего гражданин обратился в полицию», - рассказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Сейчас по данному факту проводится проверка. После будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции предупреждают, прежде чем делиться информацией или личными фото с незнакомцами, стоит подумать о последствиях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.