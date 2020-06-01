В Кузнецке-8 из-за ДТП погиб пассажир иномарки

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В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии со смертельным исходом.
По данным управления, трагедия случилась 7 июня около 00:40 на ул. Октябрьской. Автомобиль Nissan Cefiro под управлением 35-летнего водителя врезался в дерево. В результате аварии 28-летний мужчина скончался в медучреждении, а водителя госпитализировали с травмами.
По факту случившегося проводят проверку.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также автолюбителям рекомендуют не совершать резких маневров.