В Кузнецке-8 из-за ДТП погиб пассажир иномарки

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии со смертельным исходом.

По данным управления, трагедия случилась 7 июня около 00:40 на ул. Октябрьской. Автомобиль Nissan Cefiro под управлением 35-летнего водителя врезался в дерево. В результате аварии 28-летний мужчина скончался в медучреждении, а водителя госпитализировали с травмами.

По факту случившегося проводят проверку.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также автолюбителям рекомендуют не совершать резких маневров.