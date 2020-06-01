Пензенские соцработники отмечают профессиональный праздник

«Третьи лица» - так зачастую называют соцработников, которые порой являются единственным связующим звеном между своими подопечными и окружающим миром. Их работа часто незаметна, но от этого не менее важна. Особенно это стало понятно в период пандемии. Из-за распространения коронавируса свой профессиональный праздник, который отмечается 8 июня, некоторые соцработники встретят дома, а часть, по традиции, отправится помогать тем, кто в этом нуждается.

Каждый день Любови Салминой расписан буквально по минутам. И так на протяжении 19 лет. Женщина - социальный работник. Иногда ей нужно посетить 15 человек в день. И каждый нуждается в ней как в маме. Только вот они уже не дети - это бабушки и дедушки, инвалиды, которые в преклонном возрасте не могут о себе позаботиться самостоятельно.

«За мамой ухаживала, а потому решила, что мне это нравится, в том числе – общаться с людьми. Они рассказывают что-то о себе, чем-то делятся, спрашивают совет», - сказала она.

Их ждут и от подопечных. Бабушки и дедушки, прошедшие войну, всегда рады поделиться воспоминаниями, а еще готовы наперебой рассказывать о своих дорогих «дочках» - так по-душевному они называют социальных работников. Елена Петровна Лягина перенесла два инсульта. И все это время Любовь Салмина была рядом.

«Я ослепла, а она возила меня по больницам. Без нее бы, давно бы уже меня не было», - сказала Елена Лягина.

Труд социальных работников часто незаметен, однако без него часть населения оказалась бы в беспомощном и даже опасном положении. Специалисты занимаются обслуживанием маломобильного населения региона, помогают тем, кто находится в учреждениях круглосуточного пребывания, подопечным воспитательных учреждений, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения. Специфика работы требует относиться с особым трепетом, зачастую ставя их интересы выше своих. Правила не меняются и в профессиональный праздник - День социального работника.

«Уважаемые коллеги и ветераны соцслужбы. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Жители региона благодарны вам за то, что вы каждый день готовы протянуть им руку помощи. Спасибо за труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевной силы и благополучия», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В регионе в сфере социальной защиты заняты более 4000 человек. Из-за пандемии больших торжеств не предвидится, но соцработники не унывают: для них главное - видеть счастливые глаза своих подопечных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.