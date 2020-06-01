print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+15 оС

$ 68 р

€ 77 р

0:10
09.06.2020г.
Пензенские соцработники отмечают профессиональный праздник

Пензенские соцработники отмечают профессиональный праздник

Пн, 08.06.20 19:31
Просмотров: 552

«Третьи лица» - так зачастую называют соцработников, которые порой являются единственным связующим звеном между своими подопечными и окружающим миром. Их работа часто незаметна, но от этого не менее важна. Особенно это стало понятно в период пандемии. Из-за распространения коронавируса свой профессиональный праздник, который отмечается 8 июня, некоторые соцработники встретят дома, а часть, по традиции, отправится помогать тем, кто в этом нуждается.

Каждый день Любови Салминой расписан буквально по минутам. И так на протяжении 19 лет. Женщина - социальный работник. Иногда ей нужно посетить 15 человек в день. И каждый нуждается в ней как в маме. Только вот они уже не дети - это бабушки и дедушки, инвалиды, которые в преклонном возрасте не могут о себе позаботиться самостоятельно.

«За мамой ухаживала, а потому решила, что мне это нравится, в том числе – общаться с людьми. Они рассказывают что-то о себе, чем-то делятся, спрашивают совет», - сказала она.

Их ждут и от подопечных. Бабушки и дедушки, прошедшие войну, всегда рады поделиться воспоминаниями, а еще готовы наперебой рассказывать о своих дорогих «дочках» - так по-душевному они называют социальных работников. Елена Петровна Лягина перенесла два инсульта. И все это время Любовь Салмина была рядом.

«Я ослепла, а она возила меня по больницам. Без нее бы, давно бы уже меня не было», - сказала Елена Лягина.

Труд социальных работников часто незаметен, однако без него часть населения оказалась бы в беспомощном и даже опасном положении. Специалисты занимаются обслуживанием маломобильного населения региона, помогают тем, кто находится в учреждениях круглосуточного пребывания, подопечным воспитательных учреждений, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения. Специфика работы требует относиться с особым трепетом, зачастую ставя их интересы выше своих. Правила не меняются и в профессиональный праздник - День социального работника.

«Уважаемые коллеги и ветераны соцслужбы. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Жители региона благодарны вам за то, что вы каждый день готовы протянуть им руку помощи. Спасибо за труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевной силы и благополучия», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В регионе в сфере социальной защиты заняты более 4000 человек. Из-за пандемии больших торжеств не предвидится, но соцработники не унывают: для них главное - видеть счастливые глаза своих подопечных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
В Пензе для ветерана в честь дня рождения под окнами провели мини-концерт
23:24
Солисты пензенского ансамбля репетируют к празднику гимн России
22:35
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс