В Пензе назвали участников турнира «Кубок Дизеля»-2020

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Пензенцам рассказали, какие хоккейные команды примут участие в традиционном предсезонном турнире «Кубок Дизеля»-2020 (0+).
По данным пресс-службы клуба, в этом году за трофей будут бороться пять команд: «Химик» из Воскресенска, воронежский «Буран», «Тамбов», «Ростов» и «Дизель».
Отмечается, что турнир состоится в Пензе в середине августа. Точные сроки розыгрыша кубка и расписание матчей будут известны позднее.