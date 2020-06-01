В Пензе назвали участников турнира «Кубок Дизеля»-2020

По данным пресс-службы клуба, в этом году за трофей будут бороться пять команд: «Химик» из Воскресенска, воронежский «Буран», «Тамбов», «Ростов» и «Дизель».

Отмечается, что турнир состоится в Пензе в середине августа. Точные сроки розыгрыша кубка и расписание матчей будут известны позднее.