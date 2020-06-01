В Пензе мошенники обманули пенсионерку на 224 тысячи рублей

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В Пензе 64-лентяя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Правоохранителям обманутая женщина рассказала следующее: ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты собеседницы злоумышленники пытаются украсть деньги. Для того, чтобы спасти средства, он попросил ее продиктовать реквизиты карт и цифровые коды, которые поступят в SMS-сообщениях. Пенсионерка сделала все, как сказал неизвестный, а после обнаружила, что с ее счета исчезли 224 тыс. рублей.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту кражи полиция проводит проверку.
Пензенцам напоминают, что ни в коем случае нельзя верить подобным сообщениям. Настоящие сотрудники банка не будут говорить о подозрительных операциях, так делают только мошенники. Следует прекращать разговор с незнакомцами до того, как они успеют втянуть собеседника в разговор и обмануть.