Капралов рассказал о поддержке бизнесменов во время пандемии Covid-19

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов 8 июня на оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева рассказал о помощи бизнесу во время пандемии коронавируса.

Он отметил, что в Пензенской области действует 45 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость более чем 155 тысяч человек. Для сохранения бизнеса и рабочих мест были приняты меры.

Сергей Капралов уточнил, что для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей решили снизить размер единого налога на вмененный доход.

«Так, в областном центре коэффициент К2 снизили на 25% для предприятий, торгующих продуктами и лекарствами. Кроме того, установлено минимальное значение коэффициента К2 для услуг по перевозке пассажиров автобусами и маршрутками, для остальных видов деятельности корректирующий коэффициент снижен на 50%. В целом по области снижение налоговой нагрузки получили более 15 тысяч предпринимателей, сумма выпадающих доходов местных бюджетов оценивается в 143,2 млн рублей», - уточнил министр.

Помимо этого, Сергей Капралов напомнил о кредитах по льготной ставке 2%. Он подчеркнул, что на них смогут рассчитывать не только компании из пострадавших отраслей, но и те, кто требует поддержки для возобновления деятельности (производство одежды, мебели, спортивных товаров, бытовой электроники и другие).

Также министр добавил, что, помимо льготной ставки, будут доступны особые условия погашения кредита. Предприятиям, которым удалось сохранить не менее 90% сотрудников, задолженность спишут вместе с процентами. Если в компании осталось не менее 80% работников, то возвращают только половину ссуды и процентов по ней.