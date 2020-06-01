Пензенцев приглашают поучаствовать в онлайн-турнире по шахматам

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$ 68 р
€ 77 р
Жители Пензенской области могут попробовать свои силы в онлайн-турнире по шахматам (блицу) (6+).
Как пишет пресс-служба мэрии, соревнования начнутся 12 июня в 14 часов. Для участия игроку необходимо зарегистрироваться на платформе https://lichess.org, а также быть членом клуба «Шахматная Пенза» на платформе https://lichess.org. Заявки на членство в клубе можно подать до 12 часов 11 июня.
Отмечается, что мероприятие посвящено Дню России.