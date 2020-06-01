В Пензе за три месяца на свет появилось почти 1000 детей

В Пензе за январь-март родилось 979 малышей. Это 42,4% от всех новорожденных по области.

Отмечается, что количество новорожденных в городе снизилось на 63 человека, судя по аналогичному периоду 2019 года.

«В расчете на 1000 жителей областного центра, коэффициент рождаемости не изменился, составив 7,6 промилле, как и за январь-март предыдущего года. Однако за первые три месяца 2020 года в городе сформировалась естественная убыль населения, так как число родившихся было меньше числа умерших. В Пензе естественная убыль жителей за январь-март 2020 года составила 739 человек, коэффициент естественной убыли – 5,7 промилле», - уточнили в Пензастате.

В организации подчеркнули, что ситуация с превышением уровня смертности показателей рождаемости характерна для абсолютного большинства крупных городов России. Анализ показал, что из 14 городов ПФО, кроме Пензы, еще в 11 сложилось отрицательное сальдо родившихся и умерших. Естественный прирост населения за январь-март наблюдался лишь в Казани и Чебоксарах.