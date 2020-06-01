В ЖК «Созвездие» внедрят систему «Умный дом»

В жилом комплексе «Созвездие» в Городе Спутнике застройщик продумал каждую мелочь, чтобы жизнь там была комфортной и безопасной. Одна из важных деталей – система «Умный дом».

Она управляется с помощью специальной сенсорной панели, телефона или компьютера. В режиме реального времени производится и при необходимости выводится на экран:

- учет холодной и горячей воды;

- учет электричества.

Также с помощью системы «Умный дом» можно:

- управлять отоплением и вентиляцией квартиры;

- следить за состоянием инженерных сетей (устанавливается датчик протечки);

- обнаруживать и ликвидировать пожароопасные ситуации;

- контролировать состояние проводки (устанавливается защита от коротких замыканий);

- контролировать энергопотребление (устанавливаются умные розетки);

- устанавливать режим максимальной экономии, когда дома никого нет;

- включать свет (усиливать освещение в холле) по сигналу датчика движения;

- изменять режимы подсветки интерьера.

Еще одна важная деталь комфорта – безопасность. Ее тоже обеспечивает система «Умный дом».

- «Умный дом» подключается к системе видеонаблюдения комплекса (периметр + подъезд + паркинг);

- все видеофайлы наблюдения сохраняются в облако или встроенные накопители;

- на входную дверь устанавливается датчик;

- на въезде в паркинг установлена система распознавания госномеров автомобилей + RFID;

- видеовызовы транслируются на панель управления и в мобильное приложение.

Узнать больше можно по телефону 28-28-20 или на сайте termodom-pnz.ru.

*Указан максимальный перечень технических решений. Ряд из них добавляется по желанию покупателя. Информация носит предварительный характер, в систему «Умный дом» могут вноситься дополнительные изменения в ходе реализации проекта.

Застройщик - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на sozvezdie.me