В ЖК «Созвездие» внедрят систему «Умный дом»

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$ 68 р
€ 77 р
В жилом комплексе «Созвездие» в Городе Спутнике застройщик продумал каждую мелочь, чтобы жизнь там была комфортной и безопасной. Одна из важных деталей – система «Умный дом».
Она управляется с помощью специальной сенсорной панели, телефона или компьютера. В режиме реального времени производится и при необходимости выводится на экран:
- учет холодной и горячей воды;
- учет электричества.
Также с помощью системы «Умный дом» можно:
- управлять отоплением и вентиляцией квартиры;
- следить за состоянием инженерных сетей (устанавливается датчик протечки);
- обнаруживать и ликвидировать пожароопасные ситуации;
- контролировать состояние проводки (устанавливается защита от коротких замыканий);
- контролировать энергопотребление (устанавливаются умные розетки);
- устанавливать режим максимальной экономии, когда дома никого нет;
- включать свет (усиливать освещение в холле) по сигналу датчика движения;
- изменять режимы подсветки интерьера.
Еще одна важная деталь комфорта – безопасность. Ее тоже обеспечивает система «Умный дом».
- «Умный дом» подключается к системе видеонаблюдения комплекса (периметр + подъезд + паркинг);
- все видеофайлы наблюдения сохраняются в облако или встроенные накопители;
- на входную дверь устанавливается датчик;
- на въезде в паркинг установлена система распознавания госномеров автомобилей + RFID;
- видеовызовы транслируются на панель управления и в мобильное приложение.
Узнать больше можно по телефону 28-28-20 или на сайте termodom-pnz.ru.
*Указан максимальный перечень технических решений. Ряд из них добавляется по желанию покупателя. Информация носит предварительный характер, в систему «Умный дом» могут вноситься дополнительные изменения в ходе реализации проекта.
Застройщик - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на sozvezdie.me