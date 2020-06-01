В Пензенской области директор организации отделался штрафом за травмы работника

В Пензенской области руководитель фирмы попал на скамью подсудимых из-за того, что его сотрудник получил травмы на производстве.

Установлено, что вечером 26 февраля генеральный директор одной из компаний дал задание кладовщику выполнить работы по подготовке поролоновых блоков к отгрузке. Однако сотрудник не был подготовлен к работам на высоте. Кроме того, у него не было средств защиты, а место производства работ не было огорожено.

Из-за допущенных нарушений 28-летний кладовщик сорвался и упал с высоты второго этажа складского помещения. Он получил черепно-мозговую травму и перелом ребер.

Руководитель компании вину признал и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа.

«Пострадавшему в полном объеме возмещен моральный вред и материальный ущерб, он не возражал против прекращения уголовного дела», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Виновник должен выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.