Будущим пензенским аграриям намерены выделить землю под учебные сады

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил пензенский агропромышленный колледж 8 июня. В нем по 14 специальностям учатся около 900 студентов.

Помимо этого, в учреждении ведется подготовка по профессиям дополнительного образования и переобучение временно безработных граждан.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в колледже модернизируют материально-техническую базу. У учебного заведения появился комбайн. Кроме того, там сделали капитальный ремонт крыши, актового зала и спортзала. Также готовится к открытию музей, посвященный 200-летию колледжа.

В учебном заведении появился экспериментальный сад на основе собственного мини-питомника. Его посадили ученики и преподаватели.

«Я готов выделить землю в близлежащих к Пензе районах – Мокшанском, Пензенском, Бессоновском. Нужны новые учебные сады, чтобы студенты учились делать обрезку, прививку плодовых деревьев. Также нужны участки для выращивания овощей, зерновых культур: для обучения правильной подкормке, обработке и другим видам работ. Ребятам, чтобы стать профессионалами, необходимо как можно больше практики», - отметил губернатор.

Напомним, пензенский агропромышленный колледж – самое старое училище региона. Ему недавно исполнилось 200 лет. Материал о нем можно прочитать здесь.