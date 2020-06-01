Пензенца шантажировали откровенными фото в интернете

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В Пензе 26-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.
Правоохранители установили, что парень хранил на смартфоне и иногда отправлял в переписке знакомым свои откровенные фотографии. А 31 мая он получил сообщение в соцсети от неизвестных с требованием перевести деньги за то, чтобы его фото не «гуляли» по просторам интернета.
Парень рассказал, что пытался договориться с вымогателями и перевел им 30 тыс. рублей. Однако злоумышленникам этого показалось мало, и они потребовали с него еще 20 тысяч. После этого молодой человек понял, что они не выполнят своего обещания, и пошел в полицию.
По факту вымогательства проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские предупреждают о том, что граждане, которые хранят и рассылают личную информацию в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте, своими действиями привлекают злоумышленников.