Пензенца шантажировали откровенными фото в интернете

Правоохранители установили, что парень хранил на смартфоне и иногда отправлял в переписке знакомым свои откровенные фотографии. А 31 мая он получил сообщение в соцсети от неизвестных с требованием перевести деньги за то, чтобы его фото не «гуляли» по просторам интернета.

Парень рассказал, что пытался договориться с вымогателями и перевел им 30 тыс. рублей. Однако злоумышленникам этого показалось мало, и они потребовали с него еще 20 тысяч. После этого молодой человек понял, что они не выполнят своего обещания, и пошел в полицию.

По факту вымогательства проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские предупреждают о том, что граждане, которые хранят и рассылают личную информацию в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте, своими действиями привлекают злоумышленников.