Солисты пензенского ансамбля репетируют к празднику гимн России

Солисты пензенских ансамблей исполнят гимн страны 12 июня, в День России. А пока они проводят репетиции на базе городского Центра культуры и досуга. Естественно, на безопасном друг от друга расстоянии и с соблюдением всех необходимых мер.

Эти строчки хорошо знакомы каждому взрослому жителю нашей страны. Величественный и яркий. От этой мелодии у настоящих патриотов по коже бегут мурашки. Такие же чувства гимн вызывает и у солистов народного ансамбля «Голоса России». Артисты признаются, перед его исполнением нужно хорошенько распеться. В ход идут песни Грузии, России и Украины.

«Я с удовольствием пою их у себя дома. Мне кажется, наш репертуар нельзя не исполнять, потому что он настолько многонационален, и, как говорят, - у песни нет национальности», - отметил руководитель народного ансамбля «Голоса России» Алексей Тумаков.

Нынешний вариант гимна, одного из символов государства, появился в 2000 году. Госдума проголосовала в пользу принятия музыки Александра Александрова. В свою очередь, текст требовал доработки. Несколько тысяч граждан присылали свои варианты, но комиссия остановила свой выбор на стихах Сергея Михалкова. Это их мы слышим в самом начале всех торжественных мероприятий, поэтому, как правило, артисты подходят к исполнению со всей серьезностью.

«Гимн всегда сложнее исполнять, чем народный репертуар, тем более, у нас ансамбль народной песни, поэтому здесь нам, в отличии от академических хоров, которые привыкли к такому, может, будет действительно сложнее. Но так как мы это душой чувствуем, так как нам нравится смысл слов и музыка, то, в принципе, это будет не труднее, а просто ответственнее», - сказала солистка народного ансамбля «Голоса России» Ольга Мясникова.

В связи с ограничениями, коллектив пока проводит репетиции в неполном составе. Смогут ли они исполнить гимн в праздничный день 12 июня, артисты пока не знают, но точно будут к этому готовы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.