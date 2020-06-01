В Пензенской области в 2020 на жилье детям-сиротам направят 242 млн руб

В 2020 году пензенские дети-сироты получат 210 квартир. Это ребята, которые выпустились из детского дома или стали совершеннолетними в приемных семьях. Согласитесь, непросто в 18-20 летнем возрасте разобраться во всех юридических тонкостях? А ведь в это время они официально самостоятельные люди, но, тем не менее, один на один с проблемами такие ребята не остаются. В Пензенской области работает центр, который сопровождает сирот вплоть до 23 лет. Как правило, к этому времени ребята уже получают свое жилье.

Юлия Ходокова старается быть самой ответственной и любящей. Такого примера в собственном детстве у нее не было. Девушка - выпускница спасского детского дома.

«Папы не было, а мама как-то не особо уделяла внимание. У меня есть брат и сестра младшие. Мы сначала попали в сердобский приют, раза три там были, а потом нас отправили в Спасск. Затем я выпустилась, сначала было немного сложно, особенно когда узнала, что беременна, но мне помогали», - рассказала она.

Весомый продуктовый набор и беседы по душам с давними знакомыми из центра так называемого постинтернатного сопровождения, ассоциации приемных семей и «Российского детского фонда». Государственные структуры и общественники совместно ищут подход к сиротам в Пензенской области.

«Мы отрабатываем все звонки, уже 2300 семьям помогли. Сейчас нам спонсор выделил средства еще на 300 продуктовых наборов. Если к нам поступают обращения от детей-сирот или соцработников о том, что есть семья, которая плохо живет и они им уже всем помогли, чем могли, мы выезжаем по их адресу и тоже поддерживаем», - рассказала куратор направления трудных семей в пензенском отделении «Российского детского фонда» Светлана Сазонова.

Молодая мама готова в любой момент без подготовки показать специалистам, в каких условиях живет ее семья.

Сейчас Юлия вместе с мужем снимает квартиру, но в скором времени девушка получит жилье как сирота. Она была прописана в Беково, и там ее очередь на законные квадратные метры подошла еще в 2019 году, но муж работает в Пензе, там же молодая мама учится, поэтому жилье решили получать в областном центре. Встать в очередь помогли в специальном координационном центре. Он появился в 2017-м по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Специалисты буквально курируют каждого сироту, помогают ему встать на ноги. Сопровождают с 18 до 23 лет. Евгения Петровна в центре с самого основания, параллельно работает в детском доме - больше 20 лет. Для многих ребят она как вторая мама.

«Помогаем с жильем. Бывают такие проблемы, что девушка вышла замуж или готовится стать мамой, она даже не знает, куда пойти встать на очередь в консультацию», - сказала специалист координационного центра межведомственного взаимодействия Пензенской области Евгения Данилина.

Центр действует по всему региону. Сейчас его помощью пользуются более 140 ребят.

К Александре и Евгению, жителям Башмаковского района, тоже приходит такой специалист. Александра выросла в приемной семье, и уже получила собственное жилье. Девушка родом из поселка Башмаково и не собирается никуда уезжать. С молодым человеком Евгением они планируют пожениться, как только снимут ограничения по коронавирусу, хотят устроить масштабную свадьбу.

«Мне, как исполнился 21 год, сразу позвонили, сказали, приезжайте, получайте квартиру. Нам есть где жить», - сказала Александра Шалаева.

Куратор обзванивает всех своих подопечных каждый месяц. Особое внимание - жилищному вопросу: за девять лет для сирот только в Башмаковском районе приобрели 77 жилых помещений. После нескольких лет ребята имеют право приватизировать такое жилье. Среди вопросов, по которым сироты могут обращаться к своим кураторам - еще и качество строительства.

«Всегда когда звоню, спрашиваю, есть ли у ребят какие-то проблемы с жилплощадью, но пока не было таких жалоб. Я работаю с лицами, которым от 18 до 23 лет», - рассказала главный специалист по работе с молодежью администрации Башмаковского района Ханум Корзина.

В среднем, сироты в Пензенской области стоят в очереди на жилье около трех лет. Это один из самых коротких сроков по России. Для слаженной координации этой работы по поручению губернатора в каждом районе за специалистами, которые занимаются жилищной темой, закреплены помощники сиротам в получении жилья.

«В 2020 году в бюджете Пензенской области предусмотрены средства в объеме 242 миллиона рублей на обеспечение жильем детей-сирот, в том числе - из федерального 20,5 миллионов. Используя эти средства, существует возможность предоставления 210 жилых помещений детям-сиротам. В настоящий момент органами местного самоуправления заключено 48 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, из них 20 уже предоставлены детям-сиротам», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Право на жилье имеют как выпускники детских домов, так и ребята, которые воспитывались в приемных семьях. Кстати, по статистике, в Пензенской области в приемные семьи забирают почти 97% детей-сирот.

По вопросам защиты своих прав сирот сами ребята и не безразличные люди могут обратиться:

Министерство труда пензенской области - 94-40-91;

Координационный центр межведомственного взаимодействия по вопросам организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 56-15-85;

Уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова - 68-16-74;

Региональная общественная организация приемных родителей «Обретенное счастье» - 8-960-318-55-97, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.