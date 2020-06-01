События в цифрах: «УМНИК», «Доступная среда», нацпроект «Культура»

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События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».
В 2020 году 16 молодым пензенским специалистам будет предоставлена грантовая поддержка по программе «УМНИК» от Фонда содействия инновациям.
Пензенской области на реализацию программы «Доступная среда» в 2020 году выделено 17 миллионов рублей, десять соцобъектов переоборудуют для людей с ограниченными возможностями.
В Пензенской области в I квартале 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 12 миллиардов 328 миллионов рублей.
В Пензенской области в рамках национального проекта «Культура», который инициировал президент, в электронный вариант переведут 60 редких книжных экземпляров.
В Пензенской области с начала сезона насчитывается 672 пострадавших от нападения клещей, из них 229 - дети до 14 лет.
В рамках программы «Доступная среда» пензенскому агропромышленному колледжу выделено свыше 4,5 миллионов рублей. В нем обучаются 48 студентов с ограниченными возможностями здоровья.