События в цифрах: «УМНИК», «Доступная среда», нацпроект «Культура»

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В 2020 году 16 молодым пензенским специалистам будет предоставлена грантовая поддержка по программе «УМНИК» от Фонда содействия инновациям.

Пензенской области на реализацию программы «Доступная среда» в 2020 году выделено 17 миллионов рублей, десять соцобъектов переоборудуют для людей с ограниченными возможностями.

В Пензенской области в I квартале 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 12 миллиардов 328 миллионов рублей.

В Пензенской области в рамках национального проекта «Культура», который инициировал президент, в электронный вариант переведут 60 редких книжных экземпляров.

В Пензенской области с начала сезона насчитывается 672 пострадавших от нападения клещей, из них 229 - дети до 14 лет.

В рамках программы «Доступная среда» пензенскому агропромышленному колледжу выделено свыше 4,5 миллионов рублей. В нем обучаются 48 студентов с ограниченными возможностями здоровья.