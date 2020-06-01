Как оградить детей от плохой компании? Советы пензенского психолога

Родители переживают за ребенка. Они неспокойны, если не видят его и, тем более, если не знают, где он. И во многом волнения и страхи оправданы – окружающий мир далеко не всегда дружелюбен по отношению к детям. Как же уберечь ребенка от опасности или просто от плохой компании или вора? Запреты не всегда срабатывают, но что же тогда делать? Ответы – в рубрике «ПСИХОЛОГиЯ».