В Пензе сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом

Официальный представитель пензенского правительства Дина Черемушкина вечером 8 июня сообщила о смерти еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По ее словам, скончались две женщины 73 лет и 61 года. Обе страдали рядом хронических заболеваний. В частности, у первой пациентки были проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками. У второй отмечались сахарный диабет, артериальная гипертензия и ряд других болезней.

Однако причинами смерти обеих стала пневмония на фоне коронавирусной инфекции.

Таким образом, с начала пандемии в Пензенской области погибли 28 человек, у которых диагностировали коронавирус. С заразой справился 2531 пациент.

Жителей региона медики призывают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, так как уровень заболеваемости еще весьма высок.