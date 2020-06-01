В России прогнозируют рост стоимости отдыха на местных курортах на 30%

В России на 30% может вырасти стоимость отдыха на местных курортах, а сама индустрия восстановится на раньше 2022 года, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Это связано с пандемией коронавируса, из-за которой пришлось закрыться отелям и туристическим организациям. Оборот в секторе упал на 95-100%, сообщил он «Известиям».

По его мнению, если ограничения по выезду из страны сохранятся, то вырастут цены на внутренних направлениях.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», - считает Александр Курносов.

Он прогнозирует, что в этом году въездной туризм будет нулевым.