Жительница Кузнецка купила мясо с опарышами

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$ 68 р
€ 77 р
Жительница города Кузнецка Пензенской области в соцсети поделилась фото омерзительной покупки. В одном из магазинов она приобрела прессованное мясо, покрытое опарышами.
Товар был в упаковке, поэтому личинок она увидела только дома, вскрыв ее.
По словам горожанки, она обратилась в магазин, но там отказались разбираться в ситуации.
«При обращении в магазин с данной проблемой продавец и директор ссылались на поставщика и говорили, что это не их проблемы», - отметила она.
В этой ситуации покупателю необходимо написать официальную претензию на имя руководства торговой точки и обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав.
Чтобы избежать проблем, жителям советуют сохранять чеки при любой покупке.