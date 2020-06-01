Жительница Кузнецка купила мясо с опарышами

Жительница города Кузнецка Пензенской области в соцсети поделилась фото омерзительной покупки. В одном из магазинов она приобрела прессованное мясо, покрытое опарышами.

Товар был в упаковке, поэтому личинок она увидела только дома, вскрыв ее.

По словам горожанки, она обратилась в магазин, но там отказались разбираться в ситуации.

«При обращении в магазин с данной проблемой продавец и директор ссылались на поставщика и говорили, что это не их проблемы», - отметила она.

В этой ситуации покупателю необходимо написать официальную претензию на имя руководства торговой точки и обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав.

Чтобы избежать проблем, жителям советуют сохранять чеки при любой покупке.