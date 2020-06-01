В России предложили субсидировать санаторное лечение переболевших Covid-19

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил предусмотреть субсидирование санаторно-курортного лечения жителей, переболевших коронавирусом, вплоть до 2022 года.

Соответствующее письмо союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

С помощью бюджетной поддержки предлагают предоставлять отдых переболевшим вирусом и пневмонией, а также медикам, работавшим с такими пациентами.

Это, по мнению авторов инициативы, позволит снизить нагрузку на медучреждения, так как граждане быстро вернут здоровье и трудоспособность.

Стоит отметить, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее сообщал, что в регионе предусмотрят такую помощь для вылечившихся от Covid-19 и медработников.