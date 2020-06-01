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09.06.2020г.
МегаФон организовал противопожарный мониторинг за лесами страны

МегаФон организовал противопожарный мониторинг за лесами страны

Вт, 09.06.20 08:50
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За лесами Росстии будут следить более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на собственных базовых станциях МегаФона. В режиме онлайн они будут вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России. Это позволит оперативно обнаруживать пожары.

Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50°C до + 50°C.

«По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы МегаФона помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― отметил Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов МегаФона.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой МегаФона
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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