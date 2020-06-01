В Пензенской области акция «Триколор» пройдет в новом формате

В канун Дня России в Пензенской области ежегодно проходит молодежная патриотическая акция «Триколор» (0+). В 2020-м она состоится в другом формате.

В пресс-центре регионального правительства пояснили, что жители региона смогут получить ленты в продуктовых магазинах, на АЗС, предприятиях сферы обслуживания, которые продолжают работать в период повышенной готовности. Также лента будет вручена каждому, кто придет сдавать кровь и ее компоненты в областном клиническом центре крови.

«Выказывая уважение к флагу, мы, прежде всего, показываем свое уважение к себе самим, своим близким, отцам и прадедам, к своей Родине,» - отметили волонтеры ресурсного добровольческого центра Пензенской области.

Обычно акция выглядела иначе. Активисты в начале июня вручали пензенцам ленточки в парках, скверах, крупных торговых центрах и на фестивалях. Они рассказывали местным жителям об истории праздника и значении цветов флага.