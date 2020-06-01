Медик рассказал, кому не стоит есть мороженое

Врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина рассказала, кому стоит ограничивать потребление холодной сладости, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik.

Отмечается, что здоровым людям излишне беспокоиться не надо.

«Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму», — сказала врач.

Этот совет актуален для тех, у кого нет противопоказаний к холодной пище — например, болезней десен или зубов. Ограничить количество мороженого Ольга Кашубина посоветовала и тем, кто следит за своим питанием.

«Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт», — подчеркнула она.

Детям тоже вредно есть много мороженого как раз из-за высокого содержания в нем сахара. Оно может плохо сказаться на здоровье зубов, вызвать кариес. Чтобы избежать таких осложнений, врач посоветовала отправить ребенка чистить зубы после того, как он поест это лакомство.

Отказаться от холодного десерта нужно тем, у кого есть аллергия на молоко. А людям с нехваткой лактозы — есть его в очень ограниченном количестве.

Зато простыть от мороженого, как оказалось, практически невозможно: оно не способно настолько снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от ее перепадов. Даже сиплость голоса не означает болезнь. Она появляется, так как замерзают голосовые связки. Для здоровья это неопасно.