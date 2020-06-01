В Пензенской области разыскивают пропавшего жителя Республики Калмыкия

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Следователи Пензенской области ищут пропавшего без вести жителя Республики Калмыкия Ивана Кривова.
В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что Иван Кривов - уроженец города Свердловска, прописан в городе Екатеринбург. Он пропал 29 августа 2019 года. На тот момент ему был 31 год.
Приметы: внешность - славянская, рост - 185 см, худощавого телосложения, глаза - голубые, волосы - светлые. Является инвалидом детства в связи с глухотой.
Одежда на момент исчезновения: футболка черно-белого цвета, джинсовые брюки, сланцы, кепка белого цвета, голубая спортивная куртка голубого, рюкзак коричнево-серого цвета.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8(8412) 36-17-02; 02.