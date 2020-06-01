Президент поручил помочь с дорогостоящим лечением детей

Президент страны Владимир Путин во время встречи с представителями НКО поручил проработать вопрос софинансирования покупки дорогих лекарств для детей, больных спинально-мышечной атрофией.

О проблеме с покупкой препаратов сообщил представитель фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев. Глава государства передал слово вице-премьеру Татьяной Голиковой, с которой уже обсуждал эту проблему, пишет «Интрефакс».

Она отметила, что не все регионы имеют финансовые ресурсы для помощи с покупкой лекарств.

"Мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения, для того чтобы решить эту проблему, - это и средства регионов, и частично средства федерального бюджета и, возможно, привлечь наш социально-ориентированный бизнес, чтобы они вложились в такую инфраструктуру, как создание некоего фонда поддержки детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах", - цитирует агентство Голикову.

Президент обещал сделать соответствующее поручение.