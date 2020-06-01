В России предложили отменить испытательный срок на работе

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что испытательный срок при приеме на работу нужно отменить. Он направил такое предложение главе Минтруда Антону Котякову, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Владимир Петров отметил, что российское правительство принимает разные меры для поддержки граждан в условиях непростой экономической ситуации. По его мнению, многим людям сейчас нужно понимание. Депутат напомнил, только что нанятому сотруднику, как правило, назначают низкую зарплату при полной занятости.

«Практика испытательного срока часто используется недобросовестными нанимателями для дальнейшего занижения оплаты труда сотрудников, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону», — считает парламентарий.

По его словам, новенький таким образом всегда остается «в невыгодном и ущемленном положении». Владимир Петров подчеркнул, что прием на работу с испытательным сроком должен проходить честно, без дополнительных условий. Они не должны противоречить Трудовому кодексу РФ.

Также он попросил Минтруд задуматься о приравнивании испытательного срока к попытке ухода от налогов и мошенничеству.