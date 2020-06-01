В Пензенской области заработал социальный портал

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Пензенское минтруда презентовало социальный портал, на котором можно получить информацию о действующих выплатах и условиях их получения.
Портал socpnz.ru имеет удобную навигацию, содержит реестр организаций социального обслуживания граждан. Адаптирован под мобильные устройства, сообщает пресс-центр областного правительства.
В ближайшее время сайты появятся у учреждений социального обслуживания, комплексных центров и органов социальной защиты.
Работу проводят по поручению губернатора Ивана Белозерцева.