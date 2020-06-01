В Пензе мужчину жестко избили и оставили у реки

Установлено, что в ночь с 24 на 25 октября прошлого года 29-летний мужчина со своей подругой находился в гостях у ее матери на ул. Лебедевской. Компания выпивала. Во время застолья девушка поссорилась с сожителем хозяйки квартиры, а гость отлучился в магазин. Позднее молодые люди начали выгонять мужчину, который был пьян, однако тот уходить не хотел. Тогда гость начал избивать его, потащив в сторону реки Суры. Ударив потерпевшего не менее 30 раз, злоумышленник оставил его у водоема.

По словам осужденного, он в ту ночь несколько раз ходил к реке проверять избитого, в итоге он обнаружил пострадавшего в воде и вызвал спасателей. Когда его вытащили, он уже был мертв.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего 1963 года наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи тупым твердым предметом», - пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

Уточняется, что злоумышленник ранее имел проблемы с законом – его судили за грабеж, убийство и разбой.

Во время следствия он находился под стражей. А при окончании расследования подал ходатайство о том, чтобы уголовное дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Горожанина осудили на девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.