Генеральный продюсер «Экспресса» Павел Прохоренков празднует 46-летие

Сегодня Павел Владимирович принимает поздравления от близких, общественников и журналистов. Коллеги из медиахолдинга «Экспресс», в том числе информагентства «Пенза-Пресс», присоединяются к ним и желают успехов в работе, счастья, крепкого здоровья, достижения поставленных целей и как можно больше творчества.

Павел Прохоренков в 1996 году окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского. Три года работал учителем в кадетской школе №46, а в 1999 году устроился на телеканал «Экспресс» журналистом. В 2001 году его повысили до главного редактора. Павел Владимирович занимался на телеканале авторскими программами, а в 2019 году занял должность генерального продюсера медиахолдинга «Экспресс».