Пензенцев приглашают присоединиться к мероприятиям в День России

В Пензенской области большинство акций в День России, который жители отметят 12 июня, пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Так, в преддверии праздника стартовала акция по распространению ленточек «Триколор» и флажков волонтерскими штабами. В продуктовых магазинах, аптеках и других общественных местах жителям раздадут более 18 тыс. ленточек. Также ленты с триколором и памятные значки получат пациенты, которые вылечились от коронавируса.

Фестиваль граффити также начался в предпраздничные дни. В его рамках уличные художники рисуют на стенах зданий изображения на тему Дня России и героев нашего времени: врачей, ученых, волонтеров и соцработников.

«Донорская неделя» - еще одна Всероссийская акция, в которой пензенцы уже успели принять участие. Недельный донорский марафон пройдет с 8 по 15 июня по всей стране и будет приурочен ко Всемирному дню донора.

Как пишет пресс-центр облправительства, не менее интересные мероприятия ждут пензенцев и в праздничный день.

12 июня в Пензе торжественно поднимут российский флаг и запустят флешмоб «Флаги России. 12 июня». Триколор появится на окнах и балконах жилых домов и учреждений, а на Юбилейной площади развернут огромный флаг (10х6 метров). Здесь же в 12 часов известные пензенские исполнители и творческие коллективы споют гимн страны.

Организаторы праздничных мероприятий отмечают, что жителям региона следует соблюдать самоизоляцию, масочный режим и соцдистанцию.

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