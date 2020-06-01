Жители Зари смогут обратиться к прокурорам по телефону

В Пензе для жителей микрорайона Заря прокуратуры двух районов города проведут телефонную горячую линию (0+).

Граждане могут рассказать о нарушениях их жилищных прав по телефонам: 8(8412)32-97-40 (звонить во вторник и четверг с 9:00 до 12:30); 8(8412)32-98-00 (звонить в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 12:30).

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, по всем обращениям надзорный орган проведет проверку.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Заря продолжают устранять дефекты в домах на ул. Новоселов и Сюзюмова. Ранее стало известно том, что суд прекратил уголовное дело по факту строительства домов с дефектами.