В Вадинске двух мужчин увезли на «скорой» после ДТП

В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии, которая произошла в селе Вадинск.

По данным ведомства, инцидент случился 8 июня около 20:35 на ул. Шаландина. Квадроцикл «STELS» съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний водитель и 61-летний пассажир транспорта были госпитализированы с травмами.

По факту аварии проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминают об ответственности за их нарушение.