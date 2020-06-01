В Вадинске двух мужчин увезли на «скорой» после ДТП

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В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии, которая произошла в селе Вадинск.
По данным ведомства, инцидент случился 8 июня около 20:35 на ул. Шаландина. Квадроцикл «STELS» съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний водитель и 61-летний пассажир транспорта были госпитализированы с травмами.
По факту аварии проводят проверку.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминают об ответственности за их нарушение.