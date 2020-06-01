Пензенец получил по голове за замечание курильщику

В Пензе задержали двух парней по подозрению в избиении жителя областного центра.

Как пишет пресс-служба регионального управления Росгвардии, сообщение о драке поступило на пульт дежурного 9 июня в два часа ночи. Когда сотрудники ведомства прибыли в квартиру на шестом этаже одного из домов в центре города, они увидели большое столпотворение. Выяснилось, что в помещении отдыхала компания товарищей.

Один из них выбросил окурок с балкона, который неудачно приземлился прямо на стоящий у дома автомобиль. Владелец машины сделал замечание компании и получил несколько ударов по голове предметом, похожим на бейсбольную биту.

Росгвардейцы задержали двух 19-летних парней и доставили их в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.