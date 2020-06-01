«Лапы дружбы». Пензенцев просят помочь животным из приютов

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$ 68 р
€ 77 р
Жителей Пензенской области приглашают присоединиться к акции «Лапы дружбы» (0+), в рамках которой они могут помочь животным из приютов.
Как сообщают организаторы мероприятия, акция продлится до 18 июня.
Пензенцы могут принести корм, игрушки, необходимые лекарства и различные аксессуары для бездомных животных по адресам: ул. Кирова, 51 (Дом Молодежи) и город Заречный, ул. Комсомольская, 9 (Молодежно-досуговый центр «Ровесник»).
Впоследствии эти вещи передадут в приюты и фонды. Пензенцам также напомнили о возможности взять питомца домой.