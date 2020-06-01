Директор ассоциации пензенских строителей высказался о поправках в Конституцию

Закрепление исторически сложившихся границ и языка на всей территории государства. Эти изменения в качестве поправок планируют внести в Конституцию России. О том, насколько эти пункты важны для россиян, пояснил директор ассоциации пензенских строителей Виктор Галкин.

«Поправки в Конституцию нужны. Особенно о целостности государства, нерушимости его границ, которые были признаны нашими дедами и руководителями. Также русский язык должен быть сохранен как основной государственный, а уже в регионах могут быть вторые языки, например, в Татарстане, Башкирии. Лично я поддерживаю поправки в Конституцию», - сказал он.

Кроме этого предлагается гарантировать всем народам, проживающим на территории России, право не только на сохранение родного языка, но и создание условий для его изучения и развития. В границы государства предлагается включать все субъекты, внутренние воды и моря, а также воздушное пространство, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.