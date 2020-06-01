Пензенские лагеря должны подготовить для приема детей к 15 июня

Загородные и пришкольные лагеря в Пензенской области откроются лишь после выхода региона на третий этап снятия ограничений, связанных с Covid-19. Когда это произойдет неизвестно, но уже к 15 июня все должно быть готово для приема детей.

Ожидается, что этим летом в регионе будут действовать около 300 пришкольных лагерей, 14 загородных, 19 труда и отдыха и два санатория. Договоры на оказание услуг питания, на поставку продуктов, охрану и перевозку детей почти во всех организациях отдыха уже заключены.

«Если мы завозим детей на 21 день, то они находятся в лагере ровно три недели без посещения родителей, но будет и телефонная, и видеосвязь. Сотрудники также будут находиться весь оздоровительный период на территории лагеря. Дети должны будут сохранять социальную дистанцию. Это значит, что учреждение будет заполнено только на 50% от его мощности, то есть, если, например, он предусмотрен на 500 человек, то разместятся только 250», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Обязательное условие для всех лагерей - два раза в день подросткам будут мерить температуру. В местах большого скопления школьников установят кварцевые лампы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.