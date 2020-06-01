Пьяный кузнечанин погиб под колесами поезда

Житель города Кузнецка Пензенской области решил перейти железную дорогу в неположенном месте и поплатился за это жизнью. Мужчина погиб под колесами поезда. Как выяснилось позднее, он был нетрезв. За последнее время это уже второй трагический случай, причем оба произошли в Кузнецке.

Наушники, капюшон и состояние алкогольного опьянения. Все это - причины смерти жителя Кузнецка на железнодорожных путях. Трагедия произошла в черте города. Нетрезвый мужчина решил перебраться на другую сторону дороги в месте, которое для этого не предназначено. Хотя оборудованный переход был в нескольких сотнях метров, он решил сократить путь. Машинист поезда пытался сигналом предупредить пешехода об опасности, однако, из-за громкой музыки в наушниках и алкоголя в крови, тот не среагировал.

Начиная с августа 2019 года это второе подобное происшествие. Причем оба случая произошли в Кузнецке. Не помогает даже то, что в популярных местах для перехода железной дороги устанавливают заборы и предупреждающие знаки. Люди не спешат изменять своим привычкам.

«Почему-то граждане думают, что поезда, въезжая в населенный пункт, должны снижать скорость. Это относится к автомобильному транспорту, а железнодорожный руководствуется графиком движения на конкретном участке», - рассказал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Для того, чтобы смертей на железной дороге стало меньше, опасные участки будут чаще патрулировать. Кроме того, на локомотивах может появиться дополнительный свисток, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.