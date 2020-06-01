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10.06.2020г.
Пьяный кузнечанин погиб под колесами поезда

Пьяный кузнечанин погиб под колесами поезда

Вт, 09.06.20 22:27
Просмотров: 780

Житель города Кузнецка Пензенской области решил перейти железную дорогу в неположенном месте и поплатился за это жизнью. Мужчина погиб под колесами поезда. Как выяснилось позднее, он был нетрезв. За последнее время это уже второй трагический случай, причем оба произошли в Кузнецке.

Наушники, капюшон и состояние алкогольного опьянения. Все это - причины смерти жителя Кузнецка на железнодорожных путях. Трагедия произошла в черте города. Нетрезвый мужчина решил перебраться на другую сторону дороги в месте, которое для этого не предназначено. Хотя оборудованный переход был в нескольких сотнях метров, он решил сократить путь. Машинист поезда пытался сигналом предупредить пешехода об опасности, однако, из-за громкой музыки в наушниках и алкоголя в крови, тот не среагировал.

Начиная с августа 2019 года это второе подобное происшествие. Причем оба случая произошли в Кузнецке. Не помогает даже то, что в популярных местах для перехода железной дороги устанавливают заборы и предупреждающие знаки. Люди не спешат изменять своим привычкам.

«Почему-то граждане думают, что поезда, въезжая в населенный пункт, должны снижать скорость. Это относится к автомобильному транспорту, а железнодорожный руководствуется графиком движения на конкретном участке», - рассказал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Для того, чтобы смертей на железной дороге стало меньше, опасные участки будут чаще патрулировать. Кроме того, на локомотивах может появиться дополнительный свисток, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
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