В Пензе столкнувшиеся автомобили образовали «цепочку»

В Пензе 9 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Как сообщил очевидец в группе «Сова Пенза авто», инцидент случился на проспекте Строителей, 74. Фотографии дорожно-транспортного происшествия были сделаны около 15:50.

Судя по снимку, участниками аварии стали Toyota Camry, Renault Duster, Lada Granta и еще один автомобиль, марку которого не удается разобрать. У Toyota повреждена передняя часть, также сильно помят багажник у отечественной легковушки.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.