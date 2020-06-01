В Пензе столкнувшиеся автомобили образовали «цепочку»

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В Пензе 9 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Как сообщил очевидец в группе «Сова Пенза авто», инцидент случился на проспекте Строителей, 74. Фотографии дорожно-транспортного происшествия были сделаны около 15:50.
Судя по снимку, участниками аварии стали Toyota Camry, Renault Duster, Lada Granta и еще один автомобиль, марку которого не удается разобрать. У Toyota повреждена передняя часть, также сильно помят багажник у отечественной легковушки.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.